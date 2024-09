Fontana di Trevi a numero chiuso? Gualtieri: “Ipotesi molto concreta”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato la proposta di introdurre un numero chiuso per la Fontana di Trevi, un’importante attrazione turistica della città. Questa misura mira a tutelare il monumento e migliorare l’esperienza dei visitatori. Gualtieri ha sottolineato che la situazione attuale è diventata tecnicamente difficile da gestire a causa dell’elevata concentrazione di turisti, che complica la fruizione del sito e porta anche a fenomeni di degrado.

La proposta è stata discussa in risposta ai crescenti problemi legati al sovraffollamento, che compromettono non solo la bellezza della Fontana ma anche la sicurezza e il comfort dei visitatori. Gli agenti della polizia locale hanno riportato frequenti difficoltà nel gestire i flussi di persone. Per affrontare questa problematica, sono in fase di studio diverse soluzioni tecniche, in collaborazione con l’assessore al turismo Alessandro Onorato.

L’idea di controllare l’accesso alla Fontana di Trevi non è solo un modo per preservare il sito ma anche per garantire una migliore esperienza ai turisti. La bellezza storica e culturale della Fontana di Trevi è uno degli emblemi di Roma, e l’amministrazione comunale sembra determinata a trovare un equilibrio tra la necessità di accogliere visitatori e la protezione di questo patrimonio.

Oltre a questo, il sindaco ha enfatizzato la volontà di esplorare ulteriori iniziative per gestire meglio il turismo nella capitale. La questione del sovraffollamento non è limitata alla Fontana di Trevi ma interessa anche altri luoghi turistici di Roma, richiedendo un approccio globale.

Il progetto di numero chiuso è quindi una delle varie misure che il Comune potrebbe adottare per garantire un utilizzo sostenibile delle attrazioni turistiche, promuovendo al contempo il rispetto per il patrimonio culturale e la qualità dell’esperienza per i visitatori. L’amministrazione è al lavoro per sviluppare soluzioni pratiche che possano essere implementate nel breve termine.

In sintesi, la gestione del flusso turistico alla Fontana di Trevi rappresenta una priorità per il Comune di Roma, che è impegnato a garantire la conservazione del monumento e un’esperienza piacevole per i turisti.