Fontana critica l’abuso dei decreti: sfide e strategie parlamentari

Nella cerimonia del Ventaglio, tenutasi il 25 luglio alla Camera dei Deputati, il presidente Lorenzo Fontana ha fatto un bilancio critico dell’attività legislativa, evidenziando l’abuso dei decreti legge da parte del governo. Fontana ha sottolineato che il 73% delle leggi approvate proviene direttamente dall’Esecutivo, con 162 di 223 provvedimenti che portano la firma governativa. Ha esortato i ministri a comprendere l’importanza di seguire un iter legislativo ordinario più efficiente.

Riguardo alle prossime elezioni regionali, Fontana ha preferito non esporsi, rispondendo con cautela alle voci sulla sua possibile candidatura in Veneto. Ha ricordato che in passato gli accordi sono stati raggiunti solo in agosto, suggerendo che le trattative siano ancora in fase preliminare.

Sul fronte internazionale, ha parlato delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, invitando alla calma e sottolineando la necessità di mantenere un legame transatlantico forte nonostante le attuali dinamiche. In merito ai diritti civili, ha menzionato lo Ius Scholae e il tema del fine vita, per il quale ha ribadito la sua posizione personale contraria all’eutanasia, promettendo di valutare il testo una volta approvato.

Fontana ha anche commentato le situazioni di conflitto in Medio Oriente e in Ucraina, esprimendo la speranza di una risoluzione pacifica in entrambi i casi. Ha annunciato un avanzo di 45 milioni di euro nel bilancio della Camera, segnalando l’efficienza nella gestione delle risorse pubbliche. Infine, ha introdotto l’uso dell’intelligenza artificiale nei processi parlamentari, evidenziando il progetto come un modello virtuoso.