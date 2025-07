Fontana contro i decreti: la battaglia che infiamma Montecitorio

In un clima di tensione politica e in attesa della pausa estiva, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha affrontato temi cruciali durante la cerimonia del Ventaglio a Montecitorio. Tra i punti salienti del suo intervento, ha messo in evidenza la preoccupazione per l’eccessivo ricorso ai decreti-legge da parte del governo, sottolineando che il 73% delle 223 leggi approvate è di natura governativa. Fontana ha ribadito la sua determinazione a ridurre tali pratiche, specificando che è difficoltoso far comprendere ai ministri l’importanza di un processo legislativo che non sempre debba essere immediato.

Riguardo alle elezioni regionali, ha affermato che entrambe le coalizioni stanno definendo i candidati, mostrando un certo ottimismo nel trovare un accordo. Ha anche condiviso riflessioni sui candidati in Veneto, evidenziando che è emerso il suo nome, pur sottolineando la necessità di salvaguardare gli impegni già presi.

Fontana si è espresso sulla questione dei dazi americani, invitando a mantenere la calma in una situazione geopolitica complessa. Ha poi affrontato la normativa sullo ius scholae, evidenziando le divisioni nel centrodestra, a differenza del più avanzato dibattito sul fine vita.

In materia internazionale, ha tratto considerazioni sulla guerra in Ucraina e sul conflitto in Gaza, esprimendo preoccupazione per la risposta di Israele, giudicata sproporzionata. Sui bilanci di Montecitorio, Fontana ha annunciato un avanzo di 45 milioni di euro, attribuendolo a una gestione oculata delle risorse. Infine, ha lodato l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei lavori parlamentari, riconoscendo l’importanza dell’innovazione nel contesto legislativo.