Fontana automatica per gatti ciotola per cani da compagnia con sensore di movimento a infrarossi alimentatore per Dispenser d’acqua adattatore di alimentazione per illuminazione a LED

Specifica:

Dimensioni: 188*188*149mm

Materiale: resina PP + acciaio inossidabile

Peso: 0.6-0.9kg

Capacità: 2.4L/80 Oz

Alimentatore: DC 5V 1A

Potenza: 1.5W

Tipo di animale consigliato: gatti e cani di taglia media/piccola

Come usare:

1. Assemblare il guscio e la ciotola, mettere la pompa nel posto giusto

2. Inserire nella colonna di drenaggio e mettere il disco di drenaggio

3. Posiziona il filtro sul disco di drenaggio

4. Mettere il guscio colorato e il vassoio per bere, collegare il cavo di alimentazione

Cosa c’ è nel pacchetto:

1x fontana Multi-Pet in acciaio inossidabile

Filtro a carbone 1x

Filtro in schiuma 1x

1x fiore

Pompa per fontana 1x con porta di ricarica USB

1x manuale di istruzioni

Sensore di movimento a infrarossi 1x (opzionale)

Informazioni sul sensore di movimento:

1. Accendi automaticamente l’acqua corrente quando l’animale si accosta, lascia il campo di rilevamento 2-3 metri di distanza, filtra per 30 secondi e poi automaticamente in piedi;

2. Vantaggi: silenzioso, risparmio energetico, prolunga la durata dell’elemento filtrante e della pompa dell’acqua e può attirare meglio gli animali domestici per bere più acqua

3. Gamma di induzione: utilizzare una gamma di circa 0.2-3 metri

1x Power adapter mostra come sotto l’immagine (opzionale)