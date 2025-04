FONTAINES D.C. presenta la Deluxe Edition di “ROMANCE” con tre tracce inedite

I Fontaines D.C. tornano in primo piano con la Deluxe Edition di ROMANCE, disponibile da oggi via XL Recordings su tutte le piattaforme digitali. Questo quarto album, già molto apprezzato dalla critica, si arricchisce di tre brani aggiuntivi che ampliano la sua proposta sonora e poetica. Tra queste, il recente singolo “It’s Amazing To Be Young” con un video diretto da Luna Carmoon, l’inedita “Before You I Just Forget”, prodotta da James Ford, e una poderosa versione live di “Starburster”, fusa con “In Heaven (Lady In The Radiator Song)”, un pezzo di culto dalla colonna sonora di Eraserhead di David Lynch.

L’uscita di questa edizione anticipa un’estate intensa per i Fontaines, che stanno per intraprendere un tour mondiale sold-out. Tra gli eventi si segnala un concerto di tre giorni consecutivi all’Hammerstein Ballroom di New York e quattro show all’aperto nel Regno Unito, tra cui un evento da 45.000 persone al Finsbury Park di Londra il 5 luglio. Sono previste anche tre date in Italia a Bologna, Roma e Milano.

Nel 2024, l’album ROMANCE ha consolidato i Fontaines D.C. come una delle band più influenti della scena musicale contemporanea, essendo stato certificato oro nel Regno Unito, vincitori di un BRIT Award e nominati a due GRAMMY. La critica ha elogiato la band con punteggi massimi da riviste come NME, The Guardian e Rolling Stone UK. I concerti in Italia sono programmati per il 17 giugno 2025 a Bologna, il 18 a Roma e il 19 a Milano.