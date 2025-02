FONTAINES D.C. presenta il nuovo singolo “It’s Amazing To Be Young” [Scopri il video]

I Fontaines D.C. hanno presentato un nuovo brano intitolato “It’s Amazing To Be Young”, che richiama l’atmosfera malinconica di “Favourite”, un brano di successo dal loro ultimo album “Romance”. La canzone si distingue per le sue sonorità sognanti e arpeggianti. Conor Deegan III ha spiegato che il pezzo è stato scritto in presenza della figlia di Carlos, iniziando inizialmente come una ninna nanna o un carillon, mantenendo il tema centrale: “È incredibile essere giovani”. Deegan descrive il profondo e commovente senso di speranza che un bambino può trasmettere, un sentimento che contrasta con il cinismo del mondo moderno. L’intento del gruppo è quello di promuovere un messaggio di libertà e protezione di questa sensazione per le generazioni future.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Luna Carmoon, completando così una trilogia visiva che era iniziata con “In The Modern World”. Il video esplora temi di amore e connessione umana, rafforzando il messaggio della canzone.

Inoltre, i Fontaines D.C. annunciano delle date dal vivo per il 2025, con concerti a Bologna, Roma e Milano in giugno. Per chi è interessato, i biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster. La band invita a seguire i propri aggiornamenti sui social media e sul web.