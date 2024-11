FONTAINES D.C. Live a Milano: Scaletta e Informazioni sul Concerto

I Fontaines D.C., considerati la band più hype dell’anno, si esibiranno questa sera all’Alcatraz di Milano per un concerto sold out. La formazione irlandese ha rivoluzionato la scena post-punk con il suo mix di suoni cupi e liriche poetiche che trattano temi come la nostalgia, l’alienazione e il legame con la propria terra. Il frontman Grian Chatten guiderà il pubblico in un’esperienza sonora intensa, rendendo il live un evento imperdibile per gli appassionati del rock alternativo.

La scaletta prevista per la serata sarà molto simile a quella eseguita recentemente a Madrid, comprendendo brani come “Romance”, “Jackie Down the Line” e “A Hero’s Death”, con un encore che include “I Love You” e “Starburster”.

Il nuovo album “ROMANCE”, recensito come il lavoro più ambizioso della band, presenta 11 tracce frutto dell’evoluzione musicale dei Fontaines D.C. dal loro precedente lavoro “Skinty Fia” del 2022. Questo disco segna un cambio rispetto ai primi lavori, abbracciando suoni più grunge e influenze di elettronica distopica, con tocchi di hip-hop e sonorità shoegaze. Secondo Chatten, i nuovi brani portano alla luce idee e sentimenti che volevano esprimere da tempo, regalando un senso di leggerezza.

Il concerto di Milano è previsto per il 4 novembre 2024, mentre altre date in Italia includono il 17 giugno 2025 a Bologna, il 18 giugno 2025 a Roma e il 19 giugno 2025 a Milano. I biglietti possono essere acquistati attraverso Ticketone e Ticketmaster.

La band, composta da Grian Chatten (voce), Carlos O’Connell (chitarra), Conor Curley (chitarra), Conor Deegan (basso) e Tom Coll (batteria), continua a sorprendere i fan con l’evoluzione del proprio stile musicale. Con la sua intensa presenza scenica e il carisma di Chatten, il concerto promette di essere un’esperienza catartica e profonda, in grado di catturare gli ascoltatori e trasportarli in un viaggio sonoro unico. La loro capacità di affrontare temi complessi attraverso musicalità coinvolgente è ciò che rende i Fontaines D.C. una delle band più importanti della scena musicale contemporanea.