fongsunjit Cavo HDMI 2.1 4K 8K HDR Certificato 1 mt ARC eARC per PS5 4k 120hz 144hz 8k 60hz 48Gbps 7680p ALLM VRR Dolby HDR10+ HDCP 2.2 Support Soundbar Home Theatre TVs PC

Descrizione prodotto

Vantaggi del prodotto:

Il Fongsunjit cavo HDMI 2.1 è un prodotto HDMI ufficialmente confermato, l’ultimo aggiornamento delle specifiche HDMI, che supporta una gamma di risoluzioni video e frequenze di aggiornamento più elevate, tra cui 8K 60Hz 30Hz e 4K 144Hz 120Hz con risoluzioni fino a 10K 60Hz, il supporto per HDR 10+ e HDCP 2.3 e una maggiore capacità di larghezza di banda a 48Gbps.

Funzionalità supportate:

HDR DinamicoCanale di Ritorno Audio Avanzato (eARC)Modalità Automatica a Bassa Latenza (ALLM)Frequenza di Aggiornamento Variabile (VRR)Cambio Rapido dei Media (QMS)Trasferimento Rapido dei Fotogrammi (QFT)Audio Principale DTS-HD, Proporzioni 21:9, Colore a 12 bitDolby Vision, Dolby Sound, Dolby TrueHD, Dolby AtmosHDR, HDR10+, DTS:X, HDCP 2.2 e 2.3, Ethernet, ARC, CEC, BT.2020 Spazio Raccolta Colori, Video 3D, 4:4:4 RGB or YCrCb, 32 Canali Audio e Frequenza di Campionamento di 1536 KHz

8K da HDMI a HDMI (maschio a maschio)

Cavo HDMI nel processo di utilizzo, per evitare un’eccessiva piegatura del filo, in genere lungo l’arco di piegatura, non danneggiare il cavo.

Fongsunjit cavo HDMI con placcatura in oro 24K, per risolvere efficacemente il problema del cattivo contatto, per evitare la perdita di segnale, che colpisce l’effetto immagine.

Quando si dispone la linea si consiglia di mettere più di due linee come backup, e deve essere isolato da fili forti.

Come viene verificata la certifi-cazione?

passo 1:

Scarica l’app ufficiale di certifi-cazione del cavo HDMI dall’APP Store.

Passo 2:

Scansiona l’etichetta di certifi-cazione HDMI SuperSpeed sul retro della confezione del prodotto.

Passaggio 3:

I dettagli del cavo HDMI acquistato verranno visualizzati nell’app.

Modalità specchio

visualizza sullo stesso schermo, copia l’immagine di uno schermo su uno schermo più grande, l’effetto visivo è più ad alta definizione e più piacevole alla vista

Modalità estesa

Funzionamento a schermo diviso più efficiente durante il lavoro, risparmiando molto tempo per il tuo lavoro

Modalità di gioco

Il sistema imposta automaticamente la frequenza di aggiornamento più appropriata per garantire l’immagine più fluida e delicata, adatta per PS5, Xbox one X, ecc.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 14 x 11.3 x 2.1 cm; 60 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 maggio 2022

Produttore ‏ : ‎ DS232-MJ20512

ASIN ‏ : ‎ B0B13Y8Q4X

Riferimento produttore ‏ : ‎ ZY05-HD1012-AH22

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Alta qualità⚡: il cavo HDMI 2.1 da 8k può acquisire con precisione colori a 12 bit, ripristinare le immagini più realistiche e vivide. Supporta gli ultimi formati audio ad alta velocità di trasmissione. Come HDR dinamico, crominanza 4:4:4 completa, HDCP 2.2 e 2.3, Dolby Vision, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, VRR, ALLM, eARC, QFT, QMS e altro.

Compatibilità⚡: il cavo HDMI 8k è compatibile con tutti i dispositivi con porte HDMI di tipo A, come Blu-ray, Fire / Roku / Apple / TV Box, Sony / Samsung / LG / Ultra HD TV, Proiettore, Monitor, Laptop, PC e altro.

Velocità e Risoluzione⚡: Larghezza di banda di 48 Gbit/s, supporta risoluzioni fino a 7680 x 4320 e frequenze di aggiornamento fino a 10K 8K 60Hz 30Hz, 4K 120Hz 144Hz, 2K 165Hz 240Hz.

Configura il Gioco⚡: Ottimizza meglio le prestazioni di gioco, goditi un ambiente di gioco fluido e confortevole e ottieni un’esperienza visiva chiara e superveloce, Supporta le ultime console e PC di fascia alta come PS 5, PS4 Pro, Xbox Series X, Xbox One X / S e schede grafiche della serie RTX 3080 3090 e altro ancora.

