Fondò Potere Operaio con Toni Negri

È morto all’età di 82 anni Franco Piperno, un attivista politico e saggista di grande rilievo, noto come figura storica della sinistra extraparlamentare e leader di Potere Operaio. Nato a Catanzaro, ha anche ricoperto il ruolo di docente di Fisica della Materia all’Università della Calabria (Unical). In ambito politico, Piperno è stato assessore alla Cultura nella giunta di Giacomo Mancini a Cosenza e ha continuato la sua attività durante la sindacatura di Eva Catizone. Negli ultimi anni, il suo nome è stato associato alla rinascita del progetto del Planetario e tra i fondatori di Radio Ciroma.

Franco Piperno, insieme a Toni Negri, è stato uno dei fondatori di Potere Operaio, un’organizzazione di sinistra di cui è stato leader insieme ad altre figure come Oreste Scalzone, Lanfranco Pace e Valerio Morucci. La sua storia politica è segnata anche da un episodio significativo: fu condannato a due anni di reclusione per partecipazione ad associazione sovversiva nel famoso processo 7 aprile, ma la pena fu successivamente prescritta. La sua formazione accademica iniziò al liceo Galluppi di Catanzaro, per poi proseguire all’università di Pisa, dove conseguì la laurea in Fisica.

Piperno è stato uno dei leader più noti del movimento studentesco del Sessantotto a Roma, evento che ha lasciato un segno indelebile sulla politica italiana e sulla società dell’epoca. La sua attività politica e culturale ha avuto un impatto considerevole, contribuendo alla diffusione di idee e pratiche alternative nel panorama politico italiano. La sua carriera si distingue per l’impegno verso il sociale e per la promozione della cultura nella sua città natale e non solo.

La sua scomparsa segna la fine di un’epoca caratterizzata da una lotta intensa per i diritti, la giustizia sociale e l’impegno civico. Franco Piperno lascerà un’eredità importante per le future generazioni di attivisti e intellettuali, un esempio di dedizione e passione per la causa della sinistra. La sua figura rimarrà nella memoria collettiva come simbolo di un impegno storiografico e politico verso il cambiamento e la lotta per un’idea di società più giusta.