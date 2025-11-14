Fondo per le scuole in Toscana, la proposta di Renzi

Il senatore Matteo Renzi ha presentato in Parlamento un emendamento chiamato ‘salva Michelangiolo’, che prevede la creazione di un Fondo di 300 milioni di euro all’anno per contrastare il dimensionamento scolastico e gli accorpamenti delle scuole. I consiglieri comunali di IV Casa Riformista, Casini e Grazzini, hanno espresso il loro apprezzamento per questa iniziativa.

Secondo i consiglieri, questo è un passo fondamentale nella lotta per salvaguardare il Liceo Michelangiolo e le scuole in tutta la Toscana. Con questa proposta, si spera di trovare una risposta concreta in Parlamento. I due consigliere auspicano che tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro schieramento, possano sostenere questa iniziativa, sottolineando che non si tratta di una battaglia di parte, ma di una questione che riguarda l’intera comunità e il valore dell’istruzione.

Impedire l’accorpamento delle scuole è visto come un modo per proteggere identità, qualità dell’insegnamento e continuità didattica, nonché per mantenere il valore delle scuole nei rispettivi quartieri. Casini e Grazzini hanno ribadito che la soluzione ai problemi della scuola non risiede nei tagli, ma piuttosto negli investimenti, per assicurare spazi adeguati e maggiore qualità per studenti e personale.

L’emendamento del senatore Renzi è quindi considerato un passo positivo in questa direzione, e c’è l’auspicio che l’intera politica si impegni per sostenere questa causa.