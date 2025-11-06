Fondo monetario tokenizzato: Hong Kong avanza nella finanza

Franklin Templeton ha lanciato il primo fondo monetario tokenizzato di Hong Kong, contribuendo a trasformare la città in un centro finanziario globale basato su blockchain. Questa iniziativa coincide con il programma «Fintech 2030» della Hong Kong Monetary Authority (HKMA), che punta a integrare intelligenza artificiale e blockchain nel sistema finanziario locale.

Il Franklin OnChain U.S. Government Money Fund, registrato in Lussemburgo, è garantito da titoli di Stato americani a breve termine. Il fondo emette token su blockchain, che rappresentano le quote degli investitori e registrano la proprietà e le transazioni in modo sicuro e trasparente.

Eddie Yue Wai-man, amministratore delegato della HKMA, ha annunciato che il piano strategico include oltre 40 iniziative per potenziare l’innovazione digitale. Queste iniziative spaziano dallo sviluppo di un ecosistema di tokenizzazione alla creazione di un quadro normativo per i depositi tokenizzati, che potrebbe includere l’introduzione di una valuta digitale dalla banca centrale per facilitare i pagamenti interbancari.

Franklin Templeton sta collaborando con HSBC e OSL Group in un progetto chiamato Project Ensemble, che funge da ambiente di test per i depositi e i flussi di fondi tokenizzati. I rappresentanti di HSBC hanno affermato che questa configurazione potrebbe consentire regolamenti quasi istantanei tra sistemi tradizionali e blockchain, aprendo nuove strade per la gestione globale dei fondi.

I gestori patrimoniali stanno sempre più abbracciando la tokenizzazione per migliorare trasparenza, efficienza e liquidità nei mercati. Un rapporto recente ha previsto un’enorme crescita degli asset del mondo reale tokenizzati nei prossimi anni, enfatizzando il potenziale di sviluppo del settore. L’iniziativa di Franklin Templeton a Hong Kong rappresenta un passo significativo verso la finanza onchain regolamentata, integrando prodotti d’investimento con tecnologia blockchain.

