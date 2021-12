“Con riferimento alle comunicazioni diffuse ieri, 16 dicembre, dai Trustee del Trust Salernitana 2021 ed alle notizie diffuse in questi giorni relative alla mancanza di offerte valide per l’acquisizione delle quote della U.S. Salernitana 1919 Srl unipersonale, nella disponibilità dei trustee, si precisa che il fondo lussemburghese Toro Capital e Francesco Di Silvio, attraverso la società Virtuose Pictures Sa di Ginevra, hanno formalizzato attraverso il loro advisor dott. Francesco Paolo Console, Ceo della Console&Partners, una offerta supportata da Lettera della banca che garantisce fideiussione bancaria per un importo di Euro 40 milioni a copertura totale dell’operazione“. Questa la precisazione, in una nota all’Adnkronos, da parte de fondo lussemburghese Toro Capital e Francesco Di Silvio relativo alla Salernitana.

“Tale comunicazione si rende necessaria per fare chiarezza circa la nostra posizione e soprattutto per correttezza e rispetto nei confronti della città di Salerno e dei tifosi della Salernitana, che meritano grandi soddisfazioni. Precisando che la nostra proposta di acquisto resta valida ed è formalizzabile in qualsiasi momento restiamo a totale disposizione per ogni chiarimento del quale le parti in causa e le autorità cittadine avranno bisogno, auspicando una soluzione positiva della vicenda che possa garantire alla Salernitana una prosecuzione della stagione degna della storia centenaria del club granata”, concludono.