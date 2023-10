Fondo Italiano d’Investimento, FITEC realizza seconda exit con Healthware

– Fondo Italiano d’Investimento SGR, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha comunicato l’avvenuta acquisizione della società Healthware, sino ad ora partecipata tramite il Fondo FITEC – Fondo Italiano Tecnologia e Crescita. L’operazione è stata realizzata dalla società statunitense EVERSANA, tra i più importanti fornitori globali di servizi per l’industria life science.

Il Fondo FITEC è entrato in Healthware, gruppo di consulenza integrato, nel 2019. Da allora, Healthware ha raddoppiato il proprio fatturato netto e realizzato 4 operazioni straordinarie, ampliando il proprio business ad oltre 10 paesi, arrivando ad impiegare oltre 150 persone e ad attivare due nuove sedi, a Londra ed Helsinki, in aggiunta al quartier generale di Salerno e agli uffici di Milano e Roma.

Si tratta della seconda exit di successo completata da FITEC, dopo quella di Seco, società che è stata quotata con il contributo di FITEC sul segmento Euronext STAR Milan.

Fondo Italiano d’Investimento, sempre tramite FITEC, resterà socio dell’imprenditore Roberto Ascione nella gestione delle attività in ambito digital health e digital therapeutics a seguito della loro scissione dal gruppo Healthware.

“Siamo estremamente soddisfatti del percorso realizzato da FITEC, al fianco di un imprenditore illuminato come Roberto Ascione – ha commentato Mauro Pretolani, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento – I risultati realizzati dalla società in questi quattro anni e acquisizione strategica realizzata da un gruppo come EVERSANA confermano la forza della società e delle azioni messe in campo dal team FITEC, impegnato a rafforzare il posizionamento competitivo di aziende italiane ad alto contenuto tecnologico com’è Healthware”.

Foto: © rawpixel