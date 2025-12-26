12.1 C
Fondo Grandi Produzioni Sardegna

Fondo Grandi Produzioni Sardegna

La Fondazione Sardegna Film Commission ha pubblicato l’Avviso pubblico per il Fondo Grandi Produzioni 2025-2026, che sostiene progetti cinematografici e audiovisivi di grande impatto. Con una dotazione di 925.926 euro, il bando mira a rafforzare la Sardegna come destinazione privilegiata per produzioni di alto livello, generando ritorni mediatici, culturali ed economici significativi.

Il fondo rientra nelle politiche regionali per lo sviluppo dell’audiovisivo e del turismo e promuove opere che valorizzano il brand Sardegna. Possono accedere progetti girati sull’isola o legati a personalità e tematiche della storia e cultura sarda, che devono avere un forte potenziale di diffusione nazionale e internazionale.

Il bando prevede tre categorie principali: Categoria A, opere di finzione con grande richiamo mediatico, come lungometraggi o serie TV, con budget ≥3.000.000€; Categoria B, opere legate alla storia o cultura sarda, con budget ≥1.500.000€; Categoria C, documentari su tematiche sarde, con budget ≥200.000€. Per ogni categoria, l’importo massimo del contributo può arrivare fino a 500.000€. I finanziamenti sono a fondo perduto secondo i regimi “de minimis” e GBER, coprendo fino al 50% delle spese ammissibili.

Possono partecipare imprese cinematografiche italiane, europee ed extra UE, società di distribuzione o raggruppamenti temporanei, rispettando i requisiti dell’Avviso. Le domande devono essere inviate via PEC all’indirizzo [email protected] entro le ore 13:00 del 4 marzo 2026, usando la modulistica ufficiale. La selezione avverrà tramite graduatoria comparativa, valutando qualità artistica e tecnica, impatto mediatico, legame culturale con la Sardegna e sostenibilità dei progetti. Il Fondo Grandi Produzioni rappresenta un investimento strategico per il cinema Made in Sardegna, incentivando opere capaci di raccontare l’isola a un pubblico globale e di generare valore culturale, turistico e occupazionale.

