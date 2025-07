Fondo Europeo investe 75 milioni per il rilancio in Italia

Il settore degli investimenti in Italia sta attirando l’attenzione di importanti attori europei, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture e la mobilità sostenibile. In questo contesto, il Fondo Europeo per gli Investimenti (Eif) ha annunciato un significativo investimento di 75 milioni di euro nel capitale del fondo infrastrutturale Serena Infra II Sca Sicav-Raif.

Questo fondo, gestito da Serena Industrial Partners, una società spagnola in espansione, ha un obiettivo complessivo di raccolta di 250 milioni di euro. L’iniziativa rappresenta un passo importante nella strategia di crescita di Serena in Italia, che è iniziata nel 2024 con l’acquisizione del 33% di Arenaways Longitude Holding, una compagnia ferroviaria fondata a Torino nel 2021. Arenaways ha avviato i suoi servizi sulla tratta Cuneo-Saluzzo-Savigliano, miranti a migliorare la mobilità sostenibile attraverso il potenziamento delle linee secondarie del trasporto pubblico locale.

Inoltre, la compagnia ha già ricevuto l’approvazione dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) per avviare servizi ferroviari a libero mercato in diverse direttrici, tra cui quelle Nord-Ovest/Nord-Est e Nord/Centro-Sud, aggiungendo un’importante componente di concorrenza nel mercato ferroviario italiano.

Serena Industrial Partners considera l’Italia un mercato chiave con notevoli opportunità nei settori della mobilità, delle infrastrutture ambientali e sociali, dimostrando un impegno concreto nell’affrontare le sfide del trasporto sostenibile.