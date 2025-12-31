Fondo cage-free in Italia

Le associazioni animaliste italiane hanno accolto con moderata soddisfazione l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, che include l’istituzione del Fondo per la transizione verso sistemi di allevamento senza gabbie. Il fondo, con uno stanziamento di 500.000 euro per il 2026 e 1 milione annuo a partire dal 2027, è il primo finanziamento pubblico in Italia dedicato esclusivamente alla transizione verso il cage-free del settore zootecnico.

La coalizione italiana End the Cage Age, che comprende diverse organizzazioni animaliste, ha definito questa decisione come un “primo passo avanti” verso la eliminazione delle gabbie negli allevamenti italiani. Tuttavia, le associazioni hanno anche espresso delusione per la riduzione della dotazione del fondo rispetto alla proposta iniziale, che prevedeva 3 milioni per il 2026 e 5 milioni dal 2027.

La scelta del Parlamento risponde anche alla crescente sensibilità sul tema del “benessere animale”, con il 91% delle cittadine e dei cittadini italiani contrari all’uso delle gabbie individuali negli allevamenti, secondo l’ultimo Eurobarometro. Inoltre, ci sono state 1,4 milioni di firme a sostegno dell’Iniziativa dei Cittadini Europei “End the Cage Age”.

Le associazioni hanno sottolineato che il fondo è necessario e innovativo, ma che serve più ambizione per eliminare le gabbie negli allevamenti italiani. Il settore zootecnico può e deve muoversi verso modelli che tengano maggiormente in conto il benessere animale, con uno stanziamento economico realmente adeguato. Le organizzazioni per la protezione degli animali sono pronte a collaborare con il Governo e il Parlamento per rendere possibile questa transizione e lavoreranno affinché il fondo venga mantenuto e incrementato negli anni futuri.