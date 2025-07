Fondi regionali: grande impulso per Gorizia e l’Isontino

Recentemente, la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un assestamento di bilancio che prevede significativi finanziamenti per il territorio di Gorizia. Tra gli stanziamenti annunciati, spiccano oltre 6 milioni di euro destinati alla ristrutturazione del Ponte di Piuma e più di 5 milioni per la manutenzione delle scuole superiori.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Gorizia ha evidenziato come queste risorse siano allocate nella quota “jolly” del bilancio e rappresentino un’importante opportunità per lo sviluppo locale. Tra le altre iniziative, 110 mila euro sono stati previsti nel 2025 per un’opera artistica digitale da esporre nella Galleria Bombi, affiancati da 600 mila euro per il sostegno complessivo del progetto. Inoltre, 120 mila euro serviranno per modernizzare la storica palestra della Unione Ginnastica Goriziana e 50 mila euro sono destinati al restauro della Cattedrale di Gorizia.

Sul fronte delle infrastrutture, l’assessore Cristina Amirante ha confermato 6 milioni di euro per la riqualificazione del Ponte di Piuma, a cui si aggiungono 600 mila euro per la progettazione esecutiva dei lavori. È previsto inoltre un investimento di 5,2 milioni per l’edilizia degli istituti superiori e 3,18 milioni per migliorare la viabilità delle ex strade provinciali. Infine, sono stati destinati 1,8 milioni al completamento della sede universitaria nell’ex cinema Stella Mattutina.

Questa serie di interventi mira non solo a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture, ma anche a potenziare l’offerta culturale e educativa del territorio.