Fondi per la tutela degli animali a Milano: 15mila euro disponibili

Milano ha introdotto un contributo a fondo perduto che può arrivare fino a 15mila euro, destinato a chi si dedica gratuitamente alla tutela degli animali nella città. Questa iniziativa, proposta dall’assessora all’Ambiente e Verde, Elena Grandi, è stata approvata di recente dalla Giunta comunale. Il finanziamento è rivolto alle associazioni senza scopo di lucro che operano sul territorio, gestendo rifugi per cani e gatti abbandonati, curando animali selvatici e domestici e supportando i proprietari di animali.

Elena Grandi ha sottolineato l’importanza di queste associazioni, che si distinguono per la loro presenza capillare, la passione dei volontari e la loro disponibilità a intervenire in situazioni di emergenza. Questi gruppi rappresentano un partner fondamentale per l’Amministrazione nella protezione degli animali, e il contributo serve a riconoscere il loro valore e a garantire la continuità del loro operato.

I fondi saranno distribuiti seguendo il Regolamento per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati. Le associazioni no profit, che operano da almeno tre anni e hanno sede a Milano, potranno partecipare a un bando che sarà pubblicato a breve. Per ottenere il contributo, saranno valutate le attività svolte nel corso del 2025, comprese la cura quotidiana degli animali, gli interventi veterinari gratuiti e le iniziative di sensibilizzazione. La cifra concessa sarà proporzionale al punteggio ottenuto, fino a un massimo di 15mila euro. L’avviso per la partecipazione sarà disponibile sul sito del Comune, con l’obiettivo di individuare i beneficiari entro la fine dell’anno.

