Fondi pensione: investimenti modesti nell’economia italiana

L’attuale situazione dei fondi pensione in Italia evidenzia una scarsa inclinazione verso investimenti nel mercato nazionale, secondo la Relazione annuale della Covip. I fondi pensione hanno allocato solo il 19% dei loro 243 miliardi di patrimonio all’economia italiana, con una frazione ancor più esigua destinata alle aziende italiane, pari a circa 5 miliardi di euro in obbligazioni e azioni.

La restante parte degli investimenti, attorno a mezzo miliardo, è diretta verso fondi di investimento alternativi, principalmente mobiliari. Questa reticenza a investire nel tessuto economico nazionale è attribuita alla particolare struttura dell’industria italiana e alla limitata capitalizzazione del mercato finanziario.

Il neo-presidente della Covip, Mario Pepe, ha notato che un numero crescente di fondi pensione, in particolare quelli negoziali, sta cominciando a includere nel proprio portafoglio titoli non quotati e fondi alternativi come private equity, private debt e infrastrutturali. Tuttavia, i numeri rimangono modesti: nelle ultime stime, solo il 2,4% del patrimonio dei fondi pensione negoziali, che ammonta a 73 miliardi, è rappresentato da tale categoria di investimenti.

Le scelte di investimento delle forme previdenziali riflettono la propensione al rischio degli iscritti, i quali possono optare per diverse linee di investimento. Tuttavia, circa un terzo dei fondi negoziali non offre prodotti azionari, portando a rendimenti generalmente in linea con il TFR, che sono per lo più contenuti. La legislazione vigente favorisce invece l’iscrizione a piani garantiti, limitando ulteriormente le possibilità di rendimento.

In conclusione, il panorama degli investimenti delle forme pensionistiche in Italia risente di una elevata diversificazione internazionale e di un ridotto impegno verso il mercato domestico, complicando ulteriormente il sostegno all’economia nazionale.