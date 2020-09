La procura di Milano chiede aiuto ancora alla Banca d’Italia: è stato dato mandato di svolgere nuove analisi su conti che gli inquirenti ritengono utili ai fini dell’indagine sulla Lombardia Film Commission tra cui quello dell’indagato Francesco Baracchetti e di altri imprenditori. L’idea dell’aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi è di ricostruire i passaggi di denaro che potrebbero ricondurre a personaggi vicino alla Lega. Una tela su cui verrà riascoltato, venerdì prossimo 2 ottobre, Luca Sostegni finito in manette con l’accusa di peculato nei confronti della Regione Lombardia per la compravendita di un capannone a Cormano che sarebbe stato venduto a un prezzo gonfiato. Un capitolo dell’inchiesta – definita “solida” dagli inquirenti – che sta portando a nuovi sviluppi – “è destinata ad allargarsi” è l’idea di chi lavora alle indagini – e che si ricollega alla ricerca dei 49 milioni di euro della Lega su cui indaga la procura di Genova. Proprio tra i magistrati liguri e quelli milanesi è in programma, salvo rinvii, un incontro la prossima settimana. Domani, invece, è in agenda il Riesame per Alberto Di Rubba, ex presidente di Lombardia Film Commission e direttore amminisitrativo della Lega al Senato, e Andrea Manzoni revisore dei conti del Carroccio alla Camera, accusati di peculato e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.

Fonte