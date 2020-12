Il commercialista e direttore amministrativo della Lega al Senato, Alberto Di Rubba, si è presentato questa mattina per un interrogatorio di fronte al procuratore aggiunto Eugenio Fusco e al pm Stefano Civardi nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sulla compravendita di un capannone a Cormano, in provincia di Milano, da parte della Lombardia Film Commission e su presunti fondi alla Lega. Di Rubba si è però avvalso della facoltà di non rispondere. L’altro commercialista vicino alla Lega, Andrea Manzoni, non si è invece presentato perché l’interrogatorio è saltato per una questione tecnica.

