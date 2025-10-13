Fondi Lazio: potenziamento ospedali per salute pubblica

I fondi stanziati dalla regione Lazio arriveranno anche nelle province di Latina e Frosinone, con un obiettivo chiaro: migliorare gli ospedali e le strutture sanitarie locali. La giunta regionale ha approvato una delibera che prevede oltre 230 mila euro per il Centro di salute mentale di Formia e 175 mila euro per l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, oltre a un finanziamento di 280 mila euro per l’Asl di Frosinone. In totale, sono stati allocati circa 3 milioni di euro per la sostituzione delle grandi apparecchiature e per interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria.

Nel dettaglio, alla Asl Roma 5 sono destinati 840 mila euro per l’ammodernamento della terapia intensiva dell’ospedale Arnaldo Angelucci di Subiaco. Due mammografi saranno forniti alla Asl Roma 1 per i poliambulatori di via Lampedusa e San Zaccaria Papa, tramite un finanziamento di 550 mila euro. Alla Asl Roma 2, anch’essa riceverà due mammografi per l’ospedale Sandro Pertini e la Casa della Salute di via Antistio, con un investimento di 550 mila euro. Inoltre, l’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata acquisirà un mammografo con 280 mila euro, mentre l’Asl Frosinone riceverà un mammografo grazie a un finanziamento di 280 mila euro.

Per il Centro di salute mentale di Formia, 230 mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento dei sistemi edilizi e impiantistici, mentre 175 mila euro contribuiranno all’adeguamento del sistema di emissione fumi dell’ospedale di Latina. Si tratta di investimenti attuati per rafforzare i servizi sanitari e garantire maggiore sicurezza nelle strutture del territorio.