Fondi di Solidarietà: Accuse e Retromarce in Sardegna

La polemica tra la Regione Sardegna e il Governo nazionale si intensifica a causa del ritardo nel pagamento dell’1,68% del Fondo di solidarietà comunale. La presidente regionale, Alessandra Todde, accusa il Governo per la situazione finanziaria dei Comuni, ma la risposta del centrodestra è decisa e senza esitazioni.

Ugo Cappellacci di Forza Italia replica alle affermazioni di Todde, sostenendo che tutti i fondi sono stati adeguatamente trasferiti e che le difficoltà attuali sono il risultato di ritardi nell’approvazione della Finanziaria regionale. Cappellacci rimarca l’inadeguatezza della giunta sarda nel gestire le risorse e chiama in causa l’inefficienza burocratica.

Corrado Meloni di Fratelli d’Italia sostiene che le accuse di Todde sono un tentativo di distogliere l’attenzione dai fallimenti della sua amministrazione. Egli definisce la situazione attuale un’allerta infondata e precisa che il Ministero degli Interni ha già previsto l’erogazione dei fondi residui.

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Alghero attacca ulteriormente, affermando che le cifre parlano chiaro: oltre 4 miliardi di euro sono stati già trasferiti ai Comuni e la quota restante arriverà a breve. Meloni sottolinea l’immobilismo della giunta regionale, evidenziando che i problemi dei cittadini sardi non stanno ricevendo la dovuta attenzione, mentre la guida della Regione risulta distratta da questioni estranee alle reali competenze.

In sintesi, la disputa mette in luce le tensioni politiche attuali e le responsabilità percepite tra il governo regionale e quello nazionale in merito alla gestione delle risorse finanziarie.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.gazzettasarda.com