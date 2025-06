Fondi Cinema: Criticità e Riforme nel Settore Italiano

Federica Lucisano, produttrice cinematografica italiana, discute le problematiche legate all’erogazione di fondi per il cinema in Italia, in particolare sul tax credit. Sottolinea che il tax credit non deve essere considerato l’unica fonte di finanziamento, ma piuttosto un complemento. Le recenti correzioni normative hanno migliorato la situazione, aumentando i controlli sulla circolazione dei film.

Lucisano chiarisce che i 700 milioni di euro destinati al settore audiovisivo includono varie forme di supporto, e solo una parte minore va al tax credit per il cinema e la fiction. Ribadisce che i controlli riguardo ai requisiti per l’accesso ai fondi vengono eseguiti rigorosamente per ogni opera.

Sostenendo la necessità di un controllo più severo da parte del governo, ritiene che la circolazione dei film debba essere garantita. Non ha percepito favoritismi sistematici nel mercato cinematografico, sostenendo che le norme sul tax credit adottano logiche automatiche basate su criteri oggettivi.

Riguardo al caso di oltre 800.000 euro concessi per un film mai realizzato, afferma che si tratta di film internazionali con regole diverse e che eventuali lacune normative dovrebbero essere corrette. Non osserva favoritismi politici nel sistema di finanziamento, suggerendo piuttosto di basarsi sulla storia e le prestazioni delle società di produzione come criteri di valutazione.

Sui film mai girati, indica l’importanza di controlli maggiori, avvertendo contro un’eccessiva burocratizzazione che potrebbe danneggiare l’industria. Infine, sostiene che i film considerati “difficili” ricevono finanziamenti selettivi, ma afferma che le commedie, importanti nel panorama cinematografico italiano, sono spesso trascurate.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilgiornale.it