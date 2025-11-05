11.5 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Politica

Fondi CERV: Politica europea sotto accusa per uso distorto

Da stranotizie
Fondi CERV: Politica europea sotto accusa per uso distorto

Il programma europeo Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), attivo dal 2021 e dotato di 1,44 miliardi di euro, mira a sostenere società aperte, democratiche e basate sullo Stato di diritto, con finanziamenti principalmente destinati a organizzazioni della società civile e istituzioni pubbliche. Tuttavia, è in aumento il dibattito sull’uso potenzialmente distorto di queste risorse per attività considerate politicamente orientate.

L’eurodeputata Mary Khan ha presentato un’interrogazione scritta alla Commissione europea, accusando il programma di essere utilizzato per delegittimare i partiti di opposizione nei vari Stati membri. In particolare, ha sottolineato il finanziamento di CERV alla rete International Network Against Cyber Hate (INACH), la quale ha pubblicato uno studio che analizza la comunicazione del partito tedesco Alternative für Deutschland (AfD) in relazione all’immigrazione, descrivendo il partito come promotore di “narrative d’odio”.

Khan sostiene che questa ricerca rappresenti un esempio di uso politico dei fondi dell’UE, camuffato da analisi scientifica. Nell’interrogazione, ha chiesto alla Commissione di chiarire la legittimità dell’uso di fondi CERV per iniziative che colpiscono un partito democraticamente eletto, interrogandosi anche sulla compatibilità di questo approccio con i principi di parità di trattamento e imparzialità politica.

La questione apre un dibattito sensibile sull’uso dei fondi pubblici europei nella competizione politica interna. La Commissione europea deve ora rispondere formalmente alle accuse e chiarire le modalità per garantire neutralità e trasparenza nell’assegnazione dei finanziamenti. Nel frattempo, continuano le critiche e gli interventi parlamentari contro un programma considerato sempre più discriminatorio.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Musetti sfida Wawrinka nell’ATP di Atene per le Finals
Articolo successivo
Crisi abitativa in Italia: riforme per locatori e inquilini
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.