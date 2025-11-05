Fondi CERV: Politica europea sotto accusa per uso distorto

Il programma europeo Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), attivo dal 2021 e dotato di 1,44 miliardi di euro, mira a sostenere società aperte, democratiche e basate sullo Stato di diritto, con finanziamenti principalmente destinati a organizzazioni della società civile e istituzioni pubbliche. Tuttavia, è in aumento il dibattito sull’uso potenzialmente distorto di queste risorse per attività considerate politicamente orientate.

L’eurodeputata Mary Khan ha presentato un’interrogazione scritta alla Commissione europea, accusando il programma di essere utilizzato per delegittimare i partiti di opposizione nei vari Stati membri. In particolare, ha sottolineato il finanziamento di CERV alla rete International Network Against Cyber Hate (INACH), la quale ha pubblicato uno studio che analizza la comunicazione del partito tedesco Alternative für Deutschland (AfD) in relazione all’immigrazione, descrivendo il partito come promotore di “narrative d’odio”.

Khan sostiene che questa ricerca rappresenti un esempio di uso politico dei fondi dell’UE, camuffato da analisi scientifica. Nell’interrogazione, ha chiesto alla Commissione di chiarire la legittimità dell’uso di fondi CERV per iniziative che colpiscono un partito democraticamente eletto, interrogandosi anche sulla compatibilità di questo approccio con i principi di parità di trattamento e imparzialità politica.

La questione apre un dibattito sensibile sull’uso dei fondi pubblici europei nella competizione politica interna. La Commissione europea deve ora rispondere formalmente alle accuse e chiarire le modalità per garantire neutralità e trasparenza nell’assegnazione dei finanziamenti. Nel frattempo, continuano le critiche e gli interventi parlamentari contro un programma considerato sempre più discriminatorio.