Fondi al Cinema in Italia: Minacce e Difese del Ministero

Da stranotizie
Il ministero della Cultura si trova al centro di polemiche riguardo ai presunti tagli al Fondo per il cinema, che hanno suscitato proteste nel settore. Il ministro Giuli ha risposto, affermando di voler difendere la verità contro ricostruzioni “manipolatorie”. Una mail interna ha rivelato la proposta di ridurre di un terzo il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema, portando la dotazione complessiva a 400 milioni, rispetto agli attuali 696 milioni. Fonti del Ministero chiariscono che il messaggio era un modo per gestire tagli già programmati, richiesti di essere distribuiti nel triennio.

La situazione è complicata, poiché non ci sarebbero sufficienti fondi per finanziare tutto senza riduzioni. Giuli ha insistito nel mantenere intatti i finanziamenti per la tutela del patrimonio culturale, una voce che il Ministero dell’Economia prevedeva di ridurre considerevolmente nei prossimi anni. Nonostante le critiche già espresse sulla gestione dei fondi per il cinema, Giuli ha proposto di tutelare i contributi per il patrimonio, spostando eventuali tagli sul Fondo per il cinema, che nel passato aveva ricevuto oltre 700 milioni.

Si è poi parlato del “recupero” di 100 milioni per il comparto cinema, promesso come compensazione per i tagli. Tuttavia, la Ragioneria ha bloccato questo trasferimento, ritenendolo irregolare. Giuli ha assicurato che il governo sta cercando soluzioni, mentre l’opposizione denuncia una possibile demolizione di un’intera filiera industriale. In risposta, Fratelli d’Italia ha difeso Giuli, affermando che sta lavorando per ottenere fondi senza compromettere la tutela del patrimonio culturale.

