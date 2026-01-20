11.3 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Salute

Fondazione Vecchioni per salute mentale

Da stranotizie
Fondazione Vecchioni per salute mentale

È nata la Fondazione Vecchioni, un’organizzazione dedicata alla salute mentale. La fondazione è stata creata in memoria di Arrigo, figlio di Daria Colombo e Roberto Vecchioni. La Fondazione Vecchioni si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale e di fornire supporto a coloro che ne hanno bisogno. L’obiettivo della fondazione è di creare una comunità solidale e informata, che possa aiutare le persone a superare le difficoltà legate alla salute mentale. La Fondazione Vecchioni lavorerà per promuovere la prevenzione, il sostegno e la cura delle malattie mentali, attraverso iniziative e progetti mirati.

Articolo precedente
Premio Autori a Roma
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.