Fondazione Vecchioni per salute mentale

È nata la Fondazione Vecchioni, un’organizzazione dedicata alla salute mentale. La fondazione è stata creata in memoria di Arrigo, figlio di Daria Colombo e Roberto Vecchioni. La Fondazione Vecchioni si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale e di fornire supporto a coloro che ne hanno bisogno. L’obiettivo della fondazione è di creare una comunità solidale e informata, che possa aiutare le persone a superare le difficoltà legate alla salute mentale. La Fondazione Vecchioni lavorerà per promuovere la prevenzione, il sostegno e la cura delle malattie mentali, attraverso iniziative e progetti mirati.