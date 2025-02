Fondazione Tatarella al Senato per commemorare la destra di governo a 30 anni dalla sua nascita

La Fondazione Tatarella, in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale e il Secolo d’Italia, ha organizzato il convegno intitolato “Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo” per commemorare la nascita della destra di governo e europea, concepita e realizzata da Pinuccio Tatarella. L’evento si tiene in prossimità dell’anniversario della sua scomparsa. Il convegno è patrocinato dal Senato della Repubblica e ha visto la partecipazione di figure di spicco della politica e del giornalismo. Tra i presenti vi sono Giuseppe Valentino, Presidente della Fondazione Alleanza Nazionale, e Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia. È intervenuto anche Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, insieme ad Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy. Inoltre, ha partecipato Gianfranco Fini, già Presidente di Alleanza Nazionale e attore chiave nella svolta di Fiuggi. L’evento ha avuto l’obiettivo di riflettere sul percorso della destra italiana negli ultimi trent’anni, sul suo sviluppo e sulla sua attuale influenza nel panorama politico europeo. La commemorazione è stata un’importante occasione per discutere l’eredità di Tatarella e il suo impatto sulla dialogo politico contemporaneo, sottolineando il ruolo di Alleanza Nazionale nell’evoluzione della destra in Italia. La convergenza di esponenti politici e analisti ha contribuito a delineare una narrativa sulla storia e il futuro della destra italiana, segnalando le sfide e le opportunità che si presenteranno nei prossimi anni.