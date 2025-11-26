Fondazione Patrizio Paoletti 25 anni

10.1 C
La Fondazione Patrizio Paoletti ha celebrato 25 anni di attività con una serie di incontri a Roma, dal 20 al 22 novembre. La fondazione si occupa di ricerca neuro-psicopedagogica e promozione della salute globale attraverso l’educazione. Gli eventi hanno coinvolto istituzioni, scuole, ricercatori e cittadini in un viaggio tra passato, presente e futuro della fondazione.

La fondazione risponde alla sfida della salute mentale, dell’isolamento sociale e del disagio emotivo, promuovendo l’educazione come prevenzione e il lifelong learning come chiave per vivere appieno le proprie potenzialità. Dal 2000 ad oggi, la fondazione ha finanziato oltre 300.000 ore di ricerca interdisciplinare, supportato più di 400.000 bambini, adolescenti e famiglie, formato decine di migliaia di insegnanti, educatori e operatori e avviato progetti in Italia e all’estero per contrastare la povertà educativa, il disagio emotivo e le disuguaglianze.

Il 20 novembre si è tenuto l’evento “Una storia fatta di storie. 25 anni insieme per una salute globale” al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, una mattinata istituzionale dedicata alla storia e all’evoluzione della fondazione. Il 21 novembre si è tenuto l’incontro “Dialoghi con Patrizio Paoletti per Prefigurare il Futuro” al Palazzo Santa Chiara, rivolto alle nuove generazioni e al mondo scolastico, per riflettere sul valore della resilienza e della crescita personale. Il 22 novembre si è tenuto “21 Minuti – Un Nuovo Paradigma” all’Acquario Romano – Casa dell’Architettura, una giornata di ispirazione e dialogo sul futuro della salute globale e della cooperazione, tra economia, educazione e sostenibilità.

