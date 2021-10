Agganciare alcuni dirigenti Rai nella speranza di espandere il proprio mercato. Sarebbe stato questo, secondo gli accertamenti della guardia di finanza, l’obiettivo di Alessandro Di Paolo, l’imprenditore cinematografico – noto alle cronache per la relazione con Elisa Isoardi, conduttrice tv ed ex fidanzata di Matteo Salvini – finito nell’inchiesta sulla Fondazione Open con l’accusa di traffico di influenze illecite, reato che gli viene contestato in concorso con l’avvocato Luca Casagni Lippi e con l’avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione già sotto inchiesta per finanziamento illecito e corruzione.