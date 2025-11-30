Fondazione Neuromed lotta alla malattia di Huntington

La Fondazione Neuromed è tra i vincitori del bando congiunto promosso da Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo, che ha selezionato 26 progetti a livello nazionale. Il gruppo guidato dal dottor Vittorio Maglione riceve un finanziamento per sviluppare nuovi approcci di terapia genica in modelli preclinici di malattia di Huntington.

Il progetto si concentra sulla ricerca dedicata ai geni la cui funzione è ancora non pienamente compresa, considerati oggi un territorio da esplorare per capire più a fondo l’origine e l’evoluzione di molte malattie rare. L’iniziativa mira a “illuminare” le zone meno conosciute del genoma umano, favorendo studi che possano aprire nuove prospettive terapeutiche.

La malattia di Huntington è una patologia genetica rara che determina la degenerazione progressiva di specifiche aree del cervello, con effetti sui movimenti, sul linguaggio e sul comportamento. Le ricerche hanno mostrato come entrino in gioco anche numerosi fattori molecolari e clinici che rendono il quadro molto variabile.

Il finanziamento ottenuto dal Laboratorio di Neurogenetica e Malattie Rare consolida la partecipazione della Fondazione Neuromed a un programma nazionale che ha già sostenuto 85 progetti e 125 laboratori italiani, con un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro. La malattia di Huntington tocca molte persone, con circa seimila pazienti e oltre quarantamila soggetti a rischio in Italia, e la scarsa conoscenza resta un ostacolo importante che spinge a comunicare di più per avvicinare la popolazione a queste tematiche.