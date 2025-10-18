Fondazione Leopardi a Putignano, crisi e scontro nel CDA

La situazione della Fondazione Leopardi, istituita grazie a una donazione di 15 miliardi di lire, è molto critica. Recentemente, il consiglio di amministrazione si è diviso sull’approccio per riscuotere un debito da una società di consulenza, causando forti tensioni interne.

La fondazione, che gestisce un patrimonio iniziale cospicuo, è attualmente in difficoltà finanziaria a causa di debiti accumulati. L’unico bene rimasto è un immobile, noto come ‘palazzo di vetro’, ottenuto dalla vendita di altri beni immobiliari. Nonostante le ripetute richieste di pagamento al debitore, non si è raggiunto alcun risultato.

Le divergenze di opinione all’interno del consiglio riguardano due possibili vie da seguire: procedere per via giudiziale o tentare una soluzione stragiudiziale. Il dibattito si è intensificato al punto che è stato necessario l’intervento di un’ambulanza e della polizia. Le tensioni sono state registrate nella testimonianza della presidente Licia Trisoli, della vice presidente Miriana Romanazzi e del segretario Francesco Casulli, che hanno partecipato alla discussione accesa.

Ora la fondazione è alla ricerca di una soluzione rapida per far fronte alla crisi.