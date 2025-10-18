21.9 C
Roma
sabato – 18 Ottobre 2025
Attualità

Fondazione Leopardi a Putignano, crisi e scontro nel CDA

Da stranotizie
Fondazione Leopardi a Putignano, crisi e scontro nel CDA

La situazione della Fondazione Leopardi, istituita grazie a una donazione di 15 miliardi di lire, è molto critica. Recentemente, il consiglio di amministrazione si è diviso sull’approccio per riscuotere un debito da una società di consulenza, causando forti tensioni interne.

La fondazione, che gestisce un patrimonio iniziale cospicuo, è attualmente in difficoltà finanziaria a causa di debiti accumulati. L’unico bene rimasto è un immobile, noto come ‘palazzo di vetro’, ottenuto dalla vendita di altri beni immobiliari. Nonostante le ripetute richieste di pagamento al debitore, non si è raggiunto alcun risultato.

Le divergenze di opinione all’interno del consiglio riguardano due possibili vie da seguire: procedere per via giudiziale o tentare una soluzione stragiudiziale. Il dibattito si è intensificato al punto che è stato necessario l’intervento di un’ambulanza e della polizia. Le tensioni sono state registrate nella testimonianza della presidente Licia Trisoli, della vice presidente Miriana Romanazzi e del segretario Francesco Casulli, che hanno partecipato alla discussione accesa.

Ora la fondazione è alla ricerca di una soluzione rapida per far fronte alla crisi.

Articolo precedente
Nuova tassa sul veicolo elettrico in Italia: polemiche e timori
Articolo successivo
Vip in crisi: addii clamorosi nel mondo del gossip italiano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.