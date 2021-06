Calano i nuovi casi e i morti per Covid, ma scendono anche i tamponi. Lo afferma il monitoraggio settimanale della Fondazione indipendente Gimbe (Gruppo italiano per la medicina basata sulle evidente). C’è stato nella settimana 9-15 giugno 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (11.440 contro 15.288) e decessi (411 contro 469). In diminuzione anche i casi attualmente positivi (105.906 contro 181.726), le persone in isolamento domiciliare (102.069 contro 176.353), i ricoveri con sintomi (3.333 contro 4.685) e le terapie intensive (504 contro 688). Inoltre, da 9 settimane sono in costante abbassamento anche i decessi, che nell’ultima settimana si attestano in media a 59 al giorno.

Nelle ultime 5 settimane, rileva però il report, il numero di persone testate si è ridotto del 31,5 per cento, scendendo da 3.247.816 a 2.223.782. “Da 13 settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Se la costante riduzione del rapporto positivi/casi testati attesta una ridotta circolazione del virus, la progressiva diminuzione dell’attività di testing sottostima il numero dei nuovi casi e documenta la mancata ripresa del tracciamento dei contatti, fondamentale in questa fase della pandemia”.

Coronavirus, Pregliasco: ”Gli studi confermano l’efficacia del mix vaccini, valido anche per over 60″



Metà della popolazione italiana – segnala il report Gimbe – ha ricevuto una dose di vaccino, ma mancano all’appello ancora milioni di over 60. Al 16 giugno il 50,5 per cento degli italiani ha ricevuto almeno una dose di vaccino (29.949.601) e il 24,4 per cento ha completato il ciclo vaccinale (14.467.292). Nell’ultima settimana sono state raggiunte 3.892.072 milioni di somministrazioni, con una media mobile a 7 giorni di 537.765 mila inoculazioni al giorno. L’85,2 per cento degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con alcune differenze regionali: se la Puglia ha superato il 90 per cento la Sicilia è sotto il 75 per cento.

Nella popolazione di età superiore ai 60 anni, dunque, concliude il report, ben 2,66 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino e 6,2 milioni devono completare il ciclo vaccinale. “Riguardo al nuovo caos AstraZeneca – dice Cartabellotta – se nell’attuale contesto di bassa circolazione virale è totalmente condivisibile la decisione di limitare questo vaccino agli over 60, emergono alcune perplessità in merito all’obbligo di effettuare negli under 60 la seconda dose con vaccino a mRNA, già ribattezzata come ‘eterologa’”. Partendo da questo assunto, la Fondazione Gimbe “chiede al ministero della Salute e all’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco, ndr) di esprimersi congiuntamente con una nota univoca e definitiva sul mix vaccinale”.