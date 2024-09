Fondazione Gemelli, ufficializzato il nuovo Cda: Daniele Franco presidente

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs ha un nuovo Consiglio di amministrazione, presieduto da Daniele Franco, economista e banchiere con esperienze significative, tra cui quella di ministro dell’Economia e delle Finanze nel governo Draghi. La sua nomina è stata ufficializzata dal rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccalli. Franco subentra a Carlo Fratta Pasini, il cui mandato è giunto a termine.

La Fondazione, creata nel 2015 da Università Cattolica e Istituto Toniolo di Studi Superiori, è governata da un Cda composto da 11 membri, con un mandato che durerà fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2027. I membri del nuovo Cda, oltre a Franco, includono Massimo Antonelli, Elena Beccalli, Guido Carpani, Giuseppe Fioroni, Giuseppe Fontana, Antonio Gasbarrini, monsignor Claudio Giuliodori, Salvatore Nastasi, Maria Rosa Russo e Giampaolo Tortora. Il Consiglio avrà la responsabilità di guidare le attività sanitarie e di ricerca del Policlinico Gemelli in sinergia con quelle universitarie, mantenendo una visione cristiana e un impegno verso l’eccellenza.

Elena Beccalli ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dal Cda uscente e ha confermato la fiducia nelle capacità di Franco. Ha inoltre evidenziato come il Policlinico Gemelli rappresenti un punto di riferimento per la sanità nazionale, bilanciando sostenibilità economica e qualità delle cure, specialmente per i più bisognosi. Il Policlinico è riconosciuto come un’eccellenza nel panorama sanitario, non solo in Italia, ma a livello internazionale.

L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha sottolineato l’importanza dell’orientamento e dei valori cristiani nell’operato della Fondazione e ha ringraziato il Cda uscente per il loro intenso lavoro. Ha evidenziato il legame tra il servizio alla persona e la ricerca scientifica, sottolineando la dedizione del personale al bene comune e al principio di solidarietà.

Infine, la nota conclude ribadendo l’importanza della collaborazione tra l’Università Cattolica, l’Istituto Toniolo e le istituzioni, per garantire che il Policlinico Gemelli continui a essere un riferimento autorevole nel servizio sanitario nazionale.