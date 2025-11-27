Fondazione Fiera Italia compie 25 anni

Il presidente di Fondazione Fiera, Giovanni Bozzetti, celebra il 25° anniversario della fondazione e il 20-25° anniversario dell’inaugurazione del polo di Rho-Pero. Tra le celebrazioni, ci sarà un grande evento e la pubblicazione di un libro che racconta la storia della fondazione. Questo libro rappresenta un racconto che fa parte della memoria collettiva del territorio, che include anche il patrimonio materiale e immateriale costruito attraverso le Fiere Campionarie.

Al suo insediamento, Bozzetti ha trovato un archivio considerevole che promette di valorizzare, comprendente oltre 500mila fotografie e un chilometro di materiale. Questo archivio racconta l’evoluzione sociale e industriale non solo della Fiera, ma anche del Paese. L’eredità della Fondazione include l’amore per l’innovazione e la tradizione italiana.

Fondazione Fiera ha creato la “Casa del Made in Italy” per offrire informazioni agli imprenditori sugli incentivi locali e nazionali e istruzioni per gli stranieri che intendono investire in Italia. Il lavoro della Fondazione si concentra nel creare valore per gli operatori e ricadute sul territorio, con 4,5 milioni di visitatori e 40mila espositori ogni anno.

La Fondazione ha anche un ruolo importante nell’Olimpiade Milano-Cortina, con un investimento di 25 milioni di euro per allestire gli impianti per l’hockey su ghiaccio e il pattinaggio di velocità all’interno del sistema fieristico. Inoltre, Fondazione Fiera è protagonista nel nuovo Centro di produzione Rai che sostituirà la storica sede di Corso Sempione.

Il presidente sottolinea che la Fondazione dimostra di essere al centro dello sviluppo economico, sociale, culturale e urbanistico del territorio, con un indotto economico di 8 miliardi di euro. La strategia della Fondazione include far incontrare imprenditori da tutto il mondo per trasformare il sistema imprenditoriale in diplomazia economica, offrendo il made in Italy come ponte di valori in risposta ai muri commerciali. Infine, Bozzetti riceverà l’onorificenza di commendatore in Prefettura.