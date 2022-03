Dare voce pubblica ai pensieri dei bambini per dire: stiamo #ConiBambiniUcraini: Stop alla guerra! Per questo nella giornata di oggi, la Fondazione Con il Sud e l’impresa sociale Con i Bambini hanno deciso di oscurare i siti istituzionali – Fondazioneconilsud.it, Conibambini.org, Esperienzeconilsud.it, Percorsiconibambini.it, Conmagazine.it – per offrire spazio a disegni, immagini e pensieri dei bambini e dei ragazzi coinvolti nell’iniziativa #ConiBambiniUcraini.

“Chi si collegherà ai nostri siti nella giornata di oggi -annunciano Carlo Borgomeo a capo della Fondazione e Marco Rossi-Doria dell’Impresa sociale- troverà un video con tutti i lavori ricevuti: in evidenza c’è il messaggio Stop alla guerra! #ConiBambiniUcraini”.

“Abbiamo deciso di dare questo segnale, con questa azione simbolica, – sostengono i due presidenti- per affermare con decisione l’appello a fermare la guerra e pensare al futuro di migliaia di bambini ucraini in pericolo. Questo messaggio di angoscia e di pace viene dai bambini e dai ragazzi con centinaia di disegni e pensieri raccolti insieme a progetti e scuole”. Ecco l’url del video che può essere preso e condiviso, citando la fonte https://youtu.be/QbSdsC_xxmM.