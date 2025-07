Folorunsho in uscita: Cagliari pronto a chiudere l’affare

Il calciomercato è in pieno fermento e i club stanno definendo le proprie strategie per la stagione. Il Napoli, reduce da cinque nuovi acquisti, si concentra ora sulle cessioni, con diversi giocatori in cerca di una nuova sistemazione.

Michael Folorunsho è uno dei nomi attraverso cui il club partenopeo sta valutando una separazione. Il centrocampista, ritenuto non rientrante nei piani di mister Antonio Conte, è finito nel mirino del Cagliari. Secondo le ultime informazioni fornite dal giornalista Alfredo Pedullà, l’operazione tra i due club potrebbe concretizzarsi a breve. La trattativa è dunque in fase avanzata e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.