Follini, il punto di vista sui Dazi

La questione dei dazi sta modificando profondamente la politica interna italiana, creando tensioni nelle due principali coalizioni, che hanno visioni diverse sull’argomento. Giorgia Meloni è costretta a riconsiderare la sua posizione internazionale, poiché il suo sostegno ideologico a Trump entra in conflitto con gli interessi economici dell’Italia, che è fortemente legata alle esportazioni. Fino ad ora, Meloni ha cercato di mantenere un equilibrio tra europeismo e atlantismo. Tuttavia, la recente decisione di Biden sui dazi minaccia di rompere questo equilibrio, imponendo all’Europa e all’Italia di scegliere tra sottomissione o una reazione vigorosa.

Questo dilemma porterà Meloni a riconsiderare il suo percorso politico e potrebbe complicare la sua relazione con Salvini, che potrebbe approfittare della situazione per ostacolarla. Si intravede in questo contesto una nuova dinamica globale, in cui le tensioni non si articolano più solo tra democrazia e autocrazia, ma anche tra paesi centrali e marginali. La recente interazione tra Trump e Putin, a scapito dell’Ucraina, sembrerebbe indicare un cinico negoziato tra le potenze a discapito delle nazioni meno influenti.

Per l’Europa attuale, che appare immobile, non ci sarà molto spazio. Meloni dovrà capacità di adattamento, decidendo se tagliare i legami con le sue vecchie posizioni poco europeiste e affrontare relazioni più tese con gli Stati Uniti, o rimanere ancorata a un’ideologia che non può più aiutare. Gli interessi nazionali spingono verso una maggiore integrazione europea, dato che gli USA non fanno più distinzioni tra i vari Stati membri. Questo cambiamento dovrebbe indurci a riflettere sulla nostra posizione all’interno dell’Unione.