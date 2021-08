Dalla Russia (che tanto piace alla destra italiana) arrivano parole che fanno venire i brividi e spaventano. Il deputato Vitaly Milonov ha proposto la sterilizzazione dei gay.

“Cosa penso di loro? Credo che dovremmo creare rifugi per confinare le persone gay e farle stare lì. Sarebbe umano ospitarle e dar loro da mangiare. Dobbiamo essere umani alla fine. Però dovremmo prendere dei provvedimenti. Come combattiamo i gatti randagi? Li sterilizziamo. E anche i gay dovrebbero essere sterilizzati tutti. Però non possiamo paragonare gli omosessuali ai gatti, che sono tanto carini. I gay sono lo stadio più basso di sviluppo del mondo animale”.

Solo a scrivere queste schifezze ho la nausea. Attenzione quindi ad ascoltare certi politici italiani che descrivono la Russia come un paradiso in terra, perché si tratta di un paese in cui un deputato partorisce idee naziste e non viene nemmeno ripreso.

Occorre “creare rifugi per confinare le persone gay e sterilizzarli come si fa con i gatti“ e sarebbe “umano dar loro da mangiare. Dobbiamo essere umani. Vitaly Milonov, deputato vicino a Putin e sostenitore della legge contro la “propaganda LGBT” approvata in Russia nel 2013. pic.twitter.com/1qw6eg9AQ6 — Alekos Prete (@AlekosPrete) August 11, 2021

Vitaly Milonov, le parole durante le Olimpiadi di Sochi.

I discorsi vomitati sulla sterilizzazione dei gay non stupiscono, perché nel 2013 Vitaly Milonov disse qualcosa di altrettanto disgustoso per le Olimpiadi di Sochi.

“Se una legge è stata approvata dal legislatore federale e firmata dal presidente, allora il governo non ha il diritto di sospenderla. Non ha l’autorità. I gay sono pericolosi? Un pezzo di m***a non è pericoloso, ma è piuttosto spiacevole da vedere per le strade. L’omosessualità è disgustosa. L’omofobia è bella e naturale. Andrebbero arrestati quando arrivano in Russia”.

In un paese civile un uomo del genere sarebbe in carcere, in un paese civile.



