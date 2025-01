Follia al GF: Helena scaglia un bollitore contro Jessica e la definisce "Put**na"

Nel Grande Fratello, si è verificata una lite clamorosa tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, due concorrenti della attuale edizione. L’incidente, avvenuto durante una cena di gruppo, ha segnato un forte aumento della tensione accumulatasi tra le due nel corso delle settimane. Jessica ha iniziato a provocare Helena, apostrofandola più volte come “imbecille”. Helena, visibilmente innervosita, ha chiesto insistentemente di smetterla, ma Jessica ha continuato, portando la brasiliana alla perdita di controllo.

In un momento di rabbia, Helena ha minacciato Jessica, dicendo: “Se tu mi chiami un’altra volta imbecille, vedrai che faccio”. La provocazione di Jessica ha scatenato la furia di Helena, che, alzandosi, si è diretta in cucina, ha afferrato un bollitore e ha tentato di lanciare acqua bollente contro di lei. Fortunatamente, Javier Martinez e Maxime Mbanda sono intervenuti in tempo, impedendo che l’acqua calda colpisse Jessica.

Non contenta, Helena ha poi lanciato il bollitore verso Jessica, urlando insulti. Questo episodio è stato definito gravissimo dai fan, portando ad una mancanza di giustificazione per il comportamento di Helena, nonostante alcuni utenti sui social abbiano cercato di difendere la sua reazione, attribuendo una parte della colpa a Jessica per le provocazioni. Alcuni commenti hanno evidenziato la difficoltà di mantenere la calma di fronte a continue offese, mentre altri hanno ribadito che la violenza non è mai una risposta accettabile.

L’account Instagram ufficiale di Jessica ha richiesto provvedimenti seri, sottolineando che il comportamento di Helena meritava una squalifica. Hanno condiviso i video della lite, evidenziando la gravità dell’incidente e la necessità di intervento da parte degli autori del programma. La tensione continua a montare, mentre gli spettatori e i fan esprimono opinioni contrastanti sulle responsabilità delle due concorrenti. Il video della lite è diventato virale, spingendo il dibattito sulla gestione delle reazioni violente all’interno del reality.