Dopo la svolta cristiana Follettina Creation ha abbandonato il canale YouTube che l’ha resa famosa ed ha anche chiuso Instagram. Come tutte le star che si rispettino Maria Grazia (che è stata duramente attaccata dalla Diva) ha fatto il suo comeback ed è tornata sul tubo e adesso ha anche lanciato un nuovo singolo dal titolo ‘Sei Tu Unico e Libero‘, un inno anti social, accompagnato da un video che sembra il trailer della nuova stagione di The Lady.

Adesso pretendo Folly ospite a Sanremo 2021 in featuring con Gemma del Sud!

così, all’improvviso, FOLLETTINA HA FATTO USCIRE UNA NUOVA CANZONE E VIDEOCLIPhttps://t.co/yLKI7tL25Z pic.twitter.com/J51HJbZ7bB — Alex⚘ (@dontsharefood) January 15, 2021

Follettina Creation: il testo di “Sei Tu Unico e Libero”.

Nei sogni credi

Restando in piedi

Continua e spera

Solo in ciò che vedi

Non cambiare faccia

Segui una traccia

Non diventare un copia e incolla senza anima

Osserva i passi che fai

La vita non è un display

E non sottovalutare chi sei (conviene)

Stai a contatto con la realtà

Cambia profilo/identità

Chi ci è già passato lo sa

Sei tu, unico e libero

Non sentirti un social mediatico

Mi piaci tu fuori dal limite

Il regista del tuo spettacolo

Sei tu, unico e libero

Abbracciarsi senza un telefono

Mi piaci tu fuori dal limite

Ora insieme a me senza regole

Lasciarsi illudere

Da un mondo semplice

Perdendo tempo

Chattando ogni momento

Ora basta fingere

Cominciamo a vivere

Riuscendo a ridere

Non è così difficile!

Mentre il mondo gira continuamente

Resti immobile senza un presente

Nella vita virtuale che ti annulla nel grandangolo

Sintonizzati su quello che fai

Le emozioni non finiscono mai

Chi ci è già passato lo sa

Sei tu, unico e libero

Non sentirti un social mediatico

Mi piaci tu fuori dal limite

Il regista del tuo spettacolo

Sei tu, unico e libero

Abbracciarsi senza un telefono

Mi piaci tu fuori dal limite

Ora insieme a me senza regole

Sta a contatto con la realtà

La tua vita non è un display

Osserva i passi che fai (conviene)

E non sottovalutare chi sei

Sintonizzati su quello che fai

Le emozioni non finiscono mai (ci credi)

Sta a contatto con la realtà

La tua vita non è un display

E non sottovalutare chi sei (conviene)

Sintonizzati su quello che fai

Le emozioni non finiscono mai

Chi ci è già passato lo sa

Sei tu, unico e libero

Non sentirti social mediatico

Mi piaci tu fuori dal limite

Il regista del tuo spettacolo

Sei tu, unico e libero

Abbracciarsi senza un telefono

Mi piaci tu fuori dal limite

Ora tieni a me senza regole