Le vie dello shopping prese d’assalto ieri in alcune città italiane passate da zona rossa ad arancione lascia sconcerti e mette in allarme virologi e politici. Da Torino, il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, definisce “quello che è successo ieri a Torino inaccettabile” e fa sapere che in mattinata si riunirà con prefetto e comitato per l’ordine e la sicurezza. “Ho fatto un’ordinanza precisa per disciplinare i centri commerciali, per la rilevazione della febbre e lo scaglionamento degli ingressi – aggiunge – quindi, dove ho potuto intervenire con ordinanze regionali l’ho fatto, ma quello che ho visto ieri in alcune vie di Torino mi riporta con la mente all’estate e questo non possiamo permettercelo”. “Chiederò al prefetto di Torino interventi rigorosissimi, so che è già stato fatto tanto, che le forze dell’ordine si sono impegnate ma evidentemente non basta”, ha concluso Cirio con un richiamo alla responsabilità precisando che “i piemontesi si stanno comportando con grande serietà ma laddove ci sono situazioni che scappano di mano bisogna intervenire subito in maniera radicale e netta”.

Fonte