Folla in Piazza San Pietro per la messa di Pasqua, Papa Francesco mantiene la sua promessa

Papa Francesco è uscito dalla Loggia delle benedizioni per l’Urbi et Orbi, ricevendo un caloroso applauso dai presenti in piazza San Pietro. Con voce flebile, ha augurato “Buona Pasqua” ai fedeli e ha affidato il messaggio pasquale a mons. Diego Ravelli. Nel suo messaggio, il Papa ha espresso un forte desiderio di speranza per la pace, chiedendo di non cedere alla violenza diffusa nei conflitti e nelle famiglie.

Sorprendendo i fedeli, è sceso tra la folla sulla papamobile, interagendo con le persone nonostante le sue condizioni di salute, e ha fatto fermare per salutare un neonato. Bergoglio ha denunciato la violenza e il disprezzo verso i più vulnerabili, invocando un rinnovato senso di umanità. Ha chiamato a un impegno concreto da parte di chi ha responsabilità politiche, esortando a combattere la fame e a promuovere lo sviluppo, avvertendo che la pace non è possibile senza un vero disarmo.

Nell’omelia pasquale, ha invitato a vivere la gioia quotidiana e a scorgere la presenza di Cristo, che vince la morte e le tenebre del mondo. Francesco ha sottolineato l’importanza di correre verso la speranza e di non rinchiudere il cuore nella tristezza.

In un breve incontro a Santa Marta, il Papa ha accolto il vicepresidente USA, James David Vance, per scambiarsi gli auguri di Pasqua. Vance ha espresso la sua gratitudine per l’incontro, mentre il Papa gli ha donato delle uova di cioccolato per i suoi figli. Vance ha condiviso la sua esperienza in Vaticano, sottolineando la bellezza della liturgia del Venerdì Santo.