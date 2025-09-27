Folk Studio Festival a Capannori: musica d’autore e novità

Francesco Baccini aprirà la prima edizione del “Folk Studio Festival 2025 – Sabato è un’altra musica”. L’evento è stato presentato in conferenza stampa con la partecipazione di Simone Marini, direttore artistico, Roberto Franchi, ideatore del festival, e Claudia Berti, assessora alla cultura del Comune di Capannori. Realizzato in collaborazione con il Comune di Capannori e l’Associazione per Lammari Aps, il festival si svolgerà dal 4 al 25 ottobre e comprenderà sei eventi presso il Teatro Arté di Capannori. La manifestazione sarà dedicata alla musica d’autore e includerà concerti, performance di artisti emergenti, proiezioni cinematografiche e un convegno sul futuro della musica.

Il festival promette di unire tradizione e innovazione, mescolando artisti affermati e nuove voci. Gli eventi saranno ad ingresso gratuito, eccetto il concerto inaugurale di Francesco Baccini, che si terrà il 4 ottobre con un biglietto di 20 euro. L’apertura del festival vedrà Baccini esibirsi in duo con il chitarrista Michele Cusato, offrendo un mix di ironia, poesia e grandi successi della musica d’autore. I biglietti, limitati, possono essere prenotati telefonicamente, sul sito ufficiale del festival, e in vari punti vendita a Lucca.

Il programma include anche un ascolto collettivo di vinili l’11 ottobre, con artisti come Igor Santini e Melissa Stoned. Il 17 ottobre è prevista la proiezione in Toscana del film “Francesco De Gregori. Nevergreen”. Sabato 18 si esibiranno Marco Da Torre, Stefano Cascio ed Effemberg. Il festival si concluderà il 25 ottobre con un convegno aperto al pubblico sul futuro della musica, preceduto dal ritorno di Francesco Baccini.