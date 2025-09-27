17 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Musica

Folk Studio Festival a Capannori: musica d’autore e novità

Da StraNotizie
Folk Studio Festival a Capannori: musica d’autore e novità

Francesco Baccini aprirà la prima edizione del “Folk Studio Festival 2025 – Sabato è un’altra musica”. L’evento è stato presentato in conferenza stampa con la partecipazione di Simone Marini, direttore artistico, Roberto Franchi, ideatore del festival, e Claudia Berti, assessora alla cultura del Comune di Capannori. Realizzato in collaborazione con il Comune di Capannori e l’Associazione per Lammari Aps, il festival si svolgerà dal 4 al 25 ottobre e comprenderà sei eventi presso il Teatro Arté di Capannori. La manifestazione sarà dedicata alla musica d’autore e includerà concerti, performance di artisti emergenti, proiezioni cinematografiche e un convegno sul futuro della musica.

Il festival promette di unire tradizione e innovazione, mescolando artisti affermati e nuove voci. Gli eventi saranno ad ingresso gratuito, eccetto il concerto inaugurale di Francesco Baccini, che si terrà il 4 ottobre con un biglietto di 20 euro. L’apertura del festival vedrà Baccini esibirsi in duo con il chitarrista Michele Cusato, offrendo un mix di ironia, poesia e grandi successi della musica d’autore. I biglietti, limitati, possono essere prenotati telefonicamente, sul sito ufficiale del festival, e in vari punti vendita a Lucca.

Il programma include anche un ascolto collettivo di vinili l’11 ottobre, con artisti come Igor Santini e Melissa Stoned. Il 17 ottobre è prevista la proiezione in Toscana del film “Francesco De Gregori. Nevergreen”. Sabato 18 si esibiranno Marco Da Torre, Stefano Cascio ed Effemberg. Il festival si concluderà il 25 ottobre con un convegno aperto al pubblico sul futuro della musica, preceduto dal ritorno di Francesco Baccini.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Elezioni Regionali: Ruotolo Sostiene Fico per Liste Pulite
Articolo successivo
Legge italiana sull’intelligenza artificiale: novità e impatti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.