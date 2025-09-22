Folk Rock Italiano: Il MEI di Faenza tra Musica e Cultura

La rassegna di musica indipendente italiana si aprirà il 2 ottobre con un’anteprima del Mei. La band Fratelli & Margherita, vincitori di Faenza Rock e attualmente in tour con Cisco, si esibirà per omaggiare il folk rock italiano e internazionale. L’evento inizierà con la band Leandro & i Vecchi Draghi, vincitori dell’ultimo contest ‘Il Liscio nella Rete’.

Il 3 ottobre, alle 16.00, si inaugurerà la mostra “30 Anni di MEI in foto” presso la Galleria della Molinella di Faenza. Sarà presentato anche un catalogo Wikimedia che raccoglie tre decenni di storia delle produzioni indipendenti. Alle 17.30, i Foreign Air, la prima band straniera al MEI in 30 anni, incontreranno studenti e insegnanti di musica.

Quanto a concerti e presentazioni, alle 18 Roberta Giallo presenterà il suo nuovo disco, mentre si esibiranno anche Isabella Del Fagio e Matilde Montanari. Il 4 ottobre, si terrà un’assemblea per discutere la scomparsa della musica delle piccole realtà musicali e un incontro con Nicolò Picchioni su strategie per la crescita degli artisti nell’era dello streaming.

Nel pomeriggio, si svolgerà il concerto di Eugenio Finardi, che riceverà la Targa MEI Artista Indipendente dell’anno. Altri premi saranno assegnati a Anna Castiglia come Artista Emergente e a Tony Esposito per il Premio MEI Musica per la Pace. Il festival si concluderà il 5 ottobre con la prima assoluta di Opera Indie, un progetto originale che rivisita la musica indipendente italiana, e una reunion della punk band BAD U.H.F.

Durante il festival, ci sarà anche una Fiera del Disco con espositori da tutta Italia, dove si potranno trovare numerosi dischi e cd in vendita.