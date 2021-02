Una “Giornata per la santità della vita”. A dare il via libera è stato il consiglio comunale di Foligno che impegna ora il sindaco e la giunta a istituirla per “celebrare la meraviglia dell’esistenza umana e per ribadire la nostra determinazione a costruire una cultura in cui ogni persona di ogni età sia protetta, apprezzata e amata”.

A presentare l’atto era stata la consigliera della lega Luciana Collarini. E l’ok è arrivato oggi dopo un acceso dibattito tra i consiglieri comunali, con il centrosinistra e il M5S che hanno votato contro.

Nella mozione indirizzata al primo cittadino Stefano Zuccarini, anch’egli della Lega, si cita addirittura l’ex presidente americano Donald Trump come “il primo presidente a partecipare alla marcia della vita” che “per ultimo atto del suo mandato ha istituito la Giornata nazionale per la santità della vita”.

Invece di preoccuparsi di fare qualcosa per fermare la diffusione delle varianti del covid-19 in città e nella regione,… Pubblicato da Sinistra Italiana su Giovedì 11 febbraio 2021

Immediata la reazione di Elisabetta Piccolotti di Sinistra italiana: “Invece di preoccuparsi di fare qualcosa per fermare la diffusione delle varianti del Covid-19 in città e nella regione, a Foligno, in Umbria, la Lega propone e fa approvare in Consiglio Comunale una mozione delirante che istituisce la ‘Giornata della Santità della vita’. ? In piena pandemia, dentro la zona rossa, con oltre 90.000 decessi in Italia e più di 800 nella sola Umbria, la consigliera leghista Luciana Collarini ha pensato bene di impiegare il suo tempo per chiedere di ‘fare come Trump’ e sostenere che la legge 194 sull’interruzione di gravidanza è una delle cause della crisi demografica italiana. Un totale delirio ideologico degno del peggiore oscurantismo. La Lega è impegnata in una guerra senza quartiere contro la libertà di scelta delle donne in tutte le regioni e i comuni in cui governa: Mario Draghi farebbe bene a pensarci dieci volte prima di affidare a questa gente dei ministeri nel suo futuro governo”.