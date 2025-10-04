Folgore Caratese ingaggia l’ex A Caldirola per la difesa

20.4 C
Da StraNotizie
Colpaccio della Folgore Caratese. La società, guidata da Michele Criscitiello, ha ingaggiato il difensore Luca Caldirola, proveniente dalla serie A e dal Monza. Questo sarà il primo approccio di Caldirola con il calcio dilettantistico.

Il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo e vestirà la maglia della Folgore Caratese fino a giugno 2026. Nato nel 1991 e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Caldirola ha esordito in prima squadra e ha partecipato alla storica conquista del Triplete nerazzurro nella stagione 2009-2010, venendo selezionato anche per la lista della UEFA Champions League.

Dopo la sua esperienza all’Inter, Caldirola ha avuto una carriera internazionale che lo ha portato a giocare per club come Vitesse (Olanda), Werder Brema e Darmstadt (Germania), guadagnandosi un posto nel panorama calcistico europeo. In Italia, ha indossato le maglie di Cesena, Brescia, Benevento e Monza, contribuendo quest’ultima a una storica promozione in Serie A.

Dopo quattro anni al Monza, Caldirola ha iniziato la preparazione estiva con la Folgore Caratese, rimanendo impressionato dalla serietà del progetto e dalla visione della società. Ha quindi deciso di unirsi ufficialmente ai colori biancazzurri. L’arrivo di Caldirola rappresenta un importante rinforzo per la difesa della squadra, che potrà contare su un giocatore con esperienza e leadership nei momenti decisivi.

