Economia

Folgaria e la Montagna: Rapporto sulle sfide economiche

Il 4 settembre a Folgaria si terrà la presentazione del “Rapporto Montagne Italia 2025”, realizzato da Uncem nell’ambito del Progetto Italiae e pubblicato da Rubbettino. L’evento si svolgerà presso l’Aula Magna Pia Rella in piazza Marconi e affronterà temi come demografia, economia, emigrazione e il lavoro delle Green Community in Trentino.

Con oltre 800 pagine di dati e analisi, il rapporto è stato coordinato da Luca Lo Bianco e Marco Bussone, coinvolgendo autori come Aldo Bonomi, sociologo di AASTER, e Nando Pagnoncelli di Ipsos, nonché testi di Papa Francesco e del Presidente Mattarella. Questo studio arriva a sette anni dall’ultimo rapporto sulla montagna, evidenziando i progressi e le sfide affrontate dai Comuni in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento per migliorare i servizi e le opportunità locali.

Marco Bussone, Presidente nazionale di Uncem, sottolinea l’importanza di lavorare insieme in una logica di comunità per affrontare le crisi climatica e demografica. Il rapporto segnala un saldo migratorio positivo nella montagna italiana, con un incremento del 10 per mille tra il 2019 e il 2023, suggerendo la necessità di strategie mirate.

Interverranno anche i sindaci di Folgaria, Michael Rech, e di Pinzolo, Michele Cereghini, evidenziando ulteriormente l’impegno dei Comuni nel miglioramento del territorio e delle sue prospettive.

