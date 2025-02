Foibe, 10 febbraio Giornata del Ricordo: le parole di Meloni

Oggi, 10 febbraio 2025, si celebra il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo delle popolazioni giuliano-dalmata, un evento significativo per onorare chi ha subito sofferenze e ingiustizie. La premier Giorgia Meloni sottolinea l’importanza di ricordare questa triste pagina di storia, affermando che “l’Italia non dimentica” e condividendo un video della sua visita alla Foiba di Basovizza. Anche il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, esprime il suo omaggio, evidenziando che la memoria delle vittime è un dovere collettivo per onorare i connazionali che hanno vissuto atrocità sotto il regime comunista e il ferocia titina. Egli sottolinea l’importanza di mantenere vivo il ricordo per le future generazioni e manifesta vicinanza alle famiglie degli esuli e delle vittime.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ribadisce che commemorare queste sofferenze è un obbligo istituzionale e morale, sottolineando il valore della verità storica e la necessità di trasmetterla nel futuro. Riconosce anche il coraggio degli esuli che, nonostante le difficoltà, hanno ricostruito le loro vite contribuendo alla crescita del Paese.

Infine, il ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ricorda che le Foibe rappresentano una pagina buia del passato, e la memoria deve essere priva di ideologie politiche. È un dovere collettivo che ci unisce nel rispetto della verità e della dignità di ogni vittima, affinché la storia serva da insegnamento per costruire una società basata su giustizia, pace e rispetto reciproco.