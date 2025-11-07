Foiano della Chiana: Musica e Cultura al Book Festival

Il Foiano Book Festival ha avviato la sua VII edizione, animando la Galleria Furio del Furia e il centro storico con un weekend ricco di incontri, dialoghi e musica. L’inaugurazione, con il cantautore Dario Brunori, ha creato un’atmosfera di partecipazione e ascolto, trasformando Foiano della Chiana in un centro di idee e riflessioni contemporanee.

Durante la serata di apertura, Brunori ha dialogato con Luca “Roccia” Baldini sul tema “Parole contro la paura”, di fronte a un pubblico entusiasta. L’artista ha condiviso pensieri sulla fragilità, i legami e le memorie, suscitando nel pubblico l’impressione di aver vissuto un momento unico. Alla fine dell’incontro, il Comune ha premiato Brunori con il Premio Giglio d’Oro, che ha accolto con emozione, descrivendo l’esperienza come una delle più sincere mai vissute.

Il sindaco Jacopo Franci ha sottolineato l’importanza della cultura come elemento di unione, esprimendo gratitudine nei confronti della comunità foianese.

La direzione artistica di Luca “Roccia” Baldini e Anna Cherubini, in collaborazione con Officine della Cultura, offre una programmazione che intreccia letteratura, musica, giornalismo e formazione. Il programma del fine settimana è denso: oggi sarà presente Saverio Tommasi, che riceverà il Premio Giglio d’Oro per il giornalismo civile e presenterà il suo libro “Il mare non ha confini”. Sabato si svolgeranno diversi eventi con ospiti come Paolo Giulierini, Stefano “Cecco” Cesari, Raffaele Oriani e Giuseppina Borghese. Domenica coinvolgerà Salvatore Mannino, Sofia Assante e il duo Finaz e Massimo Bonelli con un racconto musicale.

In aggiunta, torna il Book Festival Kids, organizzato da La Casa sull’Albero, dedicato ai lettori più giovani.

